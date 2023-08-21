Гаврилов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Василий Васильевич
Мать: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Сергей Геннадиевич
Мать ребёнка: Гаврилова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Андрей Геннадиевич
Мать ребёнка: Гаврилова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Светлана