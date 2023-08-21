Гаврилов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Геннадий Васильевич

Гаврилов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Василий Васильевич

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Сергей Геннадиевич

Мать ребёнка: Гаврилова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Андрей Геннадиевич

Мать ребёнка: Гаврилова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Светлана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close