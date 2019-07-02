Тлепсерукова (Бесленеева) Лариса Хан-Гериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТлепсерукова (Бесленеева) Лариса Хан-Гериевна

Тлепсерукова (Бесленеева) Лариса Хан-Гериевна

avatar

Место рождения

Хумара, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

19.12.1947

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Хумара, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1968

Сын: Тлепсеруков Энвер Ибрагимович

Отец ребёнка: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович

Хумара, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1971

Дочь: Бавижева Земфира Ибрагимовна

Отец ребёнка: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович

Хумара, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1974

Сын: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович

Отец ребёнка: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович

Хумара, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович

Смерть
02.07.2019
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close