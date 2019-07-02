Тлепсерукова (Бесленеева) Лариса Хан-Гериевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1947
Дата смерти02.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1968
Сын: Тлепсеруков Энвер Ибрагимович
Отец ребёнка: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович
Рождение ребёнка
08.10.1971
Дочь: Бавижева Земфира Ибрагимовна
Отец ребёнка: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович
Рождение ребёнка
08.12.1974
Сын: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович
Отец ребёнка: Тлепсеруков Ибрагим Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2019
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край