Кузнецова Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кузнецов Иосиф

Отец ребёнка: Кузнецов Стефан (Степан)

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Стефан (Степан)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Кузнецов Стефан (Степан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Стефан (Степан)

Смерть
Неизвестно
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