Кузнецова Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кузнецов Иосиф
Отец ребёнка: Кузнецов Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Кузнецов Стефан (Степан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно