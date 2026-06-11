Никитин Иоасафий Васильев
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецНикитин Василий Михаилов1828 г.р.
Супруги
Никитина Фекла СтефановаНеизвестно г.р.
Дети
Никитин Евгений Иосифов1873 г.р.
Никитин Филип Иосифов13.11.1877 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Василий Михаилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
13.11.1877
Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Попова (Никитина) Наталия Иосифова
Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.
Дочь: (Никитина) Анна Иосифова
Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова
Смерть
Неизвестно