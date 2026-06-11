Никитин Иоасафий Васильев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Никитин Иоасафий Васильев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Никитин Василий Михаилов1828 г.р.
Супруги
Никитина Фекла СтефановаНеизвестно г.р.
Дети
Никитин Евгений Иосифов1873 г.р.
Никитин Филип Иосифов13.11.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Василий Михаилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Евтихий Иосифов

Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Никитин Евгений Иосифов

Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
13.11.1877

Сын: Никитин Филип Иосифов

Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Попова (Никитина) Наталия Иосифова

Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Никитин Павел Иосифов

Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.

Дочь: (Никитина) Анна Иосифова

Мать ребёнка: Никитина Фекла Стефанова

Смерть
Неизвестно

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