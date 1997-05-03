Лайер Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1913
Дата смерти03.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913
Рождение ребёнка
31.08.1938
Сын: Лайер Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Лайер Андрей Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1948
Отец ребёнка: Лайер Андрей Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1951
Дочь: Лайер Алла Андреевна
Отец ребёнка: Лайер Андрей Петрович
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
03.05.1997