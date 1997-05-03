Лайер Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛайер Вера Павловна

Лайер Вера Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1913

Дата смерти

03.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913

Отец: Чернявский Павел Андреевич

Мать: Чернявская Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1938

Сын: Лайер Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Лайер Андрей Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1948

Сын: Лайер Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Лайер Андрей Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1951

Дочь: Лайер Алла Андреевна

Отец ребёнка: Лайер Андрей Петрович

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
03.05.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close