Барсуков Сидор Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Барсукова Нина Сидоровна
Мать ребёнка: Барсукова Зенина Елизавета Петровна
Мазово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Пономарева Барсукова Нина Сидоровна
Мать ребёнка: Барсукова Зенина Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно