Барсуков Сидор Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарсуков Сидор Филимонович

Барсуков Сидор Филимонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Барсукова Нина Сидоровна

Мать ребёнка: Барсукова Зенина Елизавета Петровна

Мазово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Пономарева Барсукова Нина Сидоровна

Мать ребёнка: Барсукова Зенина Елизавета Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close