Шабалина -- Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабалин Ксенофонт
Рождение ребёнка
13.11.1830
Сын: Шабалин Иван Ксенофонтьевич
Отец ребёнка: Шабалин Ксенофонт
Землянуха, Славгородский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно