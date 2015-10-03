Истомин Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти03.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Истомин Сергей Васильевич
Мать: Ефимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна
Смерть
03.10.2015