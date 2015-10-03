Истомин Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

03.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Истомин Сергей Васильевич

Мать: Ефимия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна

Смерть
03.10.2015

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