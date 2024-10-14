Радин Акинфей Дементьевич
мужской, родился Вычислено 1741
умер 1768
ОтецРадин Дементий ЯковлевичВычислено 1719 г.р.
МатьРадина Марья МаксимовнаВычислено 1721 г.р.
Супруги
Радина Василиса Яковлевна1741 г.р.
Дети
Радин Сидор АкинфеевичВычислено 1758 г.р.
(Радина) Арина АкинфеевнаВычислено 1760 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Отец: Радин Дементий Яковлевич
Мать: Радина Марья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: (Радина) Арина Акинфеевна
Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Домна Акинфеевна
Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна
Смерть
1768