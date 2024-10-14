Радин Акинфей Дементьевич Вычислено 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Акинфей Дементьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Вычислено 1741

умер 1768

Отец
Радин Дементий ЯковлевичВычислено 1719 г.р.
Мать
Радина Марья МаксимовнаВычислено 1721 г.р.
Супруги
Радина Василиса Яковлевна1741 г.р.
Дети
Радин Сидор АкинфеевичВычислено 1758 г.р.
(Радина) Арина АкинфеевнаВычислено 1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: Радин Дементий Яковлевич

Мать: Радина Марья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Радин Сидор Акинфеевич

Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: (Радина) Арина Акинфеевна

Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Домна Акинфеевна

Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Радин Фока Акинфеевич

Мать ребёнка: Радина Василиса Яковлевна

Смерть
1768

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