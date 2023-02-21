Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1895

Муж: Малышев Федор

Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Малышев Федор

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Федор

Отец ребёнка: Малышев Федор

Рождение ребёнка
27.02.1901

Дочь: Иулиана

Отец ребёнка: Малышев Федор

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