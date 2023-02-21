Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1895
Муж: Малышев Федор
Рождение ребёнка
01.04.1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
30.05.1899
Сын: Федор
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
27.02.1901
Дочь: Иулиана
Отец ребёнка: Малышев Федор