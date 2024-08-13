Негробова (Негробова) Соломонида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Негробова) Акилина Терентьевна
Отец ребёнка: Негробов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Негробова) Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Негробов Терентий Иванович