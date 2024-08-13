Негробова (Негробова) Соломонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Негробова) Соломонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Негробова) Акилина Терентьевна

Отец ребёнка: Негробов Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Негробова) Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Негробов Терентий Иванович

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