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Сухопаров Василий Григоревич

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Сухопаров Григорей Андреевич

Мать: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сухопаров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сухопарова Афросинья

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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