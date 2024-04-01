Сухопаров Василий Григоревич
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Сухопаров Григорей Андреевич
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сухопаров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Сухопарова Афросинья
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно