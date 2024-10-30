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Соснин Александр Иванович

Место рождения

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

08.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Соснин Иван

Мать: Соснина ?

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейкан (Соснина) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Бракосочетание
18.01.1926

Жена: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
с. Коповка 2-ой Керенской волости
Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Зюзина (Соснина) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: (Соснина) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1931

Сын: Соснин Егор Александрович

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 12.07.1938

Дочь: Мордвинцева (Соснина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.07.1940

Сын: Соснин Иван Александрович

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.07.1944

Дочь: (Соснина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.03.1968
Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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