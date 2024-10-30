Соснин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти08.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Соснин Иван
Мать: Соснина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейкан (Соснина) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Бракосочетание
18.01.1926
с. Коповка 2-ой Керенской волости
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Зюзина (Соснина) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: (Соснина) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1931
Сын: Соснин Егор Александрович
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 12.07.1938
Дочь: Мордвинцева (Соснина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1940
Сын: Соснин Иван Александрович
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1944
Дочь: (Соснина) Анна Александровна
Мать ребёнка: Соснина (Зюзина) Домна Михайловна
Смерть
08.03.1968
Похороны
Неизвестно