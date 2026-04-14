Кроун (Шаховская) Екатерина Алексеевна
женский, родилась 17.05.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьШаховская (Олсуфьева) Софья Александровна30.06.1830 г.р.
ОтецШаховской Алексей Иванович09.03.1821 г.р.
Супруги
Кроун Николай Александрович05.03.1858 г.р.
Дети
Кроун Роман Николаевич30.03.1894 г.р.
Кроун Кирилл Николаевич21.11.1896 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1861
Бракосочетание
02.07.1893
Рождение ребёнка
30.03.1894
Отец ребёнка: Кроун Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.11.1896
Отец ребёнка: Кроун Николай Александрович
Смерть
Неизвестно
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 124. — Д. 819. — С. 351. Метрические книги Симеоновской церкви.