Кроун (Шаховская) Екатерина Алексеевна 17.05.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Кроун (Шаховская) Екатерина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.05.1861, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна30.06.1830 г.р.
Отец
Шаховской Алексей Иванович09.03.1821 г.р.
Супруги
Кроун Николай Александрович05.03.1858 г.р.
Дети
Кроун Роман Николаевич30.03.1894 г.р.
Кроун Кирилл Николаевич21.11.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1861

Отец: Шаховской Алексей Иванович

Мать: Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 124. — Д. 819. — С. 351. Метрические книги Симеоновской церкви.

Бракосочетание
02.07.1893

Муж: Кроун Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.03.1894

Сын: Кроун Роман Николаевич

Отец ребёнка: Кроун Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Кроун Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Кроун Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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