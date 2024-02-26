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Кирила Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Василий Михайлов (Ич)

Мать: Катерина Ефремова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Потапова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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