Иванищева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.
Дочь: Иванищева Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Иванищев Кирилл Григорьевич
Смерть
Неизвестно