Пахатнова Екатерина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахатнова Екатерина Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1915

Дата смерти

01.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1915

Отец: Лукин Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1946

Дочь: Теплякова Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Пахатнов Илларион Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахатнов Михаил Илларионовия

Отец ребёнка: Пахатнов Илларион Ефимович

Смерть
01.07.1992
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