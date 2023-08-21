Пахатнова Екатерина Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1915
Дата смерти01.07.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1915
Отец: Лукин Зиновий
Рождение ребёнка
25.03.1946
Дочь: Теплякова Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Пахатнов Илларион Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахатнов Михаил Илларионовия
Отец ребёнка: Пахатнов Илларион Ефимович
Смерть
01.07.1992