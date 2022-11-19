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Митрофанов Егор Евгеньевич
Митрофанов Егор Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2022
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Евгений Владимирович
1993 г.р.
Мать
Митрофанова Татьяна Михайловна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2022
Отец:
Митрофанов Евгений Владимирович
Мать:
Митрофанова Татьяна Михайловна
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