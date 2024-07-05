Перетолчина (Абалакова) Нина 10.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перетолчина (Абалакова) Нина

Автор
СП
Перетолчин С.

женский, родилась 10.01.1941, г. Кемерово

умерла 14.10.2014, г. Мытищи

Отец
Абалаков Максим18.02.1912 г.р.
Мать
Абалакова (Кузнецова) Анфиса17.07.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941

Отец: Абалаков Максим

Мать: Абалакова (Кузнецова) Анфиса

г. Кемерово

Рождение ребёнка
24.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перетолчин Михаил Николаевич

г. Прокопьевск

Смерть
14.10.2014
г. Мытищи

Причина смерти: Рак желудка

Похороны
Неизвестно
г. Мытищи

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