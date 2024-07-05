Перетолчина (Абалакова) Нина
женский, родилась 10.01.1941, г. Кемерово
умерла 14.10.2014, г. Мытищи
ОтецАбалаков Максим18.02.1912 г.р.
МатьАбалакова (Кузнецова) Анфиса17.07.1913 г.р.
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Рождение
10.01.1941
Отец: Абалаков Максим
г. Кемерово
Рождение ребёнка
24.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перетолчин Михаил Николаевич
г. Прокопьевск
Смерть
14.10.2014
г. Мытищи
Похороны
Неизвестно
г. Мытищи