Первухин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первухин Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первухин Кирилл Максимович

Мать ребёнка: Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первухина Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна

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