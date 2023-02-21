Цыбульская (Баранова) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1900
Дата смерти05.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Баранов Иван
Мать: Баранова Анна
Россия
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Цыбульский Вадим Борисович
Отец ребёнка: Цыбульский Борис
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Цыбульский Игорь
Отец ребёнка: Цыбульский Борис
Развод
Неизвестно
Муж: Цыбульский Борис
Смерть
05.05.1965
Причина смерти: Инфаркт 3-й
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище