Цыбульская (Баранова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульская (Баранова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

05.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Баранов Иван

Мать: Баранова Анна

Россия
Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Цыбульский Вадим Борисович

Отец ребёнка: Цыбульский Борис

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Цыбульский Игорь

Отец ребёнка: Цыбульский Борис

Развод
Неизвестно

Муж: Цыбульский Борис

Смерть
05.05.1965
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт 3-й
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Востряковское кладбище
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