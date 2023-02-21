Попова Федосья Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Попова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно