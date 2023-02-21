Попова Федосья Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Федосья Андреяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Попова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Попов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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