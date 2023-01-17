Пушкарев Иван
Место рождения
Дата рождения18.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Работа или профессия
1943
автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарев Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
старшина танко-десантной роты мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Смерть
Неизвестно