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Пушкарев Иван

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Пушкарев Он Же Куплинов Иван

Мать: Пушкарева Она Же Куплина Меланья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
1943
автоматчик мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пушкарев Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарев Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
старшина танко-десантной роты мото-стрелково-пулеметного батальона 109 танковой бригады
Смерть
Неизвестно
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