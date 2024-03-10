Королькова (Иванова) Анисья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Иванова) Анисья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1947

Дочь: Еремеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Корольков Иван

Из паспорта: дер. Маяк Социализма Томского района Томской области Русская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Корольков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Иван

Смерть
Неизвестно
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