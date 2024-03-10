Королькова (Иванова) Анисья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Герасим
Рождение ребёнка
10.10.1947
Дочь: Еремеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Корольков Иван
Из паспорта: дер. Маяк Социализма Томского района Томской области Русская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Корольков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Корольков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корольков Иван
Смерть
Неизвестно