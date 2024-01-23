Николаева Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Николаева Павел Константинович
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Николаев Николай Констнтинович
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Константиновна
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Николаев Никанор Константинович
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Николаев Максим Константинович
Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич
Смерть
Неизвестно