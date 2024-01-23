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Николаева Христина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Николаева Павел Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Николаев Николай Констнтинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Константиновна

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Николаев Никанор Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Николаев Максим Константинович

Отец ребёнка: Николаев Константин Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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