Васильева (Блинова) Васса Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Запись № 31 о бракосочетании 11 февраля 1907 года уволенного в запас армии рядового из крестьян Евграфа Якимовича Васильева, первым браком, 27 лет и девицы д. Мало-Чиковской Вассы Терентьевны Блиновой... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.
Дочь: (Васильева) Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Васильев Евграф Акимович
Запись № 98 о рождении 18 ноября 1907 года в семье рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Вассы Терентьевны, дочери Анны.
Место жительства
После 1907
Рождение ребёнка
13.03.1909 ст.
Дочь: (Васильева) Ольга Евграфовна
Отец ребёнка: Васильев Евграф Акимович
Запись № 28 о рождении 13 марта 1909 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Евграфа Якимовича Васильева и жены его Василиссы Терентьевны, дочери Ольги.
Рождение ребёнка
10.11.1910 ст.
Дочь: (Васильева) Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Васильев Евграф Акимович
Запись № 123 о рождении 10 ноября 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Васса Терентьевны, дочери Александры.
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.
Сын: Васильев Дмитрий Евграфович
Отец ребёнка: Васильев Евграф Акимович
Запись № 15 о рождении 9 февраля 1912 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Василисы Терентьевны, сына Дмитрия.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1915
Дочь: (Васильева) Анастасия Евграфовна
Отец ребёнка: Васильев Евграф Акимович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
28.04.1915 ст.
Дочь: (Васильева) Таисия Евграфовна
Отец ребёнка: Васильев Евграф Акимович
Запись № 39 о рождении 28 апреля 1915 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Вассы Терентьевны, дочери Таисии.
Смерть
Неизвестно