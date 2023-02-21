Алексеева (Алексеева) Степанида Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Степанида Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1830

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1830

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1832

Дочь: Елисафета Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1833

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Щепеткова Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лексеев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алексеев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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