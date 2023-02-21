Алексеева (Алексеева) Степанида Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
07.10.1830
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1830
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1832
Дочь: Елисафета Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1833
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Щепеткова Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лексеев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алексеев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно