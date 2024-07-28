Емельянов Фёдор Васильевич До 1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Фёдор Васильевич

Емельянов Фёдор Васильевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Корабельникова) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.

Сын: Емельянов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Емельянова (Корабельникова) Прасковья Иосифовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.10об-11 восприемники: Семён Иосифович Корабельников (брат матери ?) и Кирилла Иноземцева дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.