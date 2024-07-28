Емельянов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.
Мать ребёнка: Емельянова (Корабельникова) Прасковья Иосифовна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.10об-11 восприемники: Семён Иосифович Корабельников (брат матери ?) и Кирилла Иноземцева дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно