Наталья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ефимова

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.08.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1806

Отец: Ефим Кононов

Мать: Первая Жена Евдокия Васильева

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 22.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Евдокия Васильева родила дочь Наталью, которая крещена 26го числа священником Иаковом Петро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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