Наталья Ефимова
Место рождения
Дата рождения22.08.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1806
Отец: Ефим Кононов
МК-1806 22.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Евдокия Васильева родила дочь Наталью, которая крещена 26го числа священником Иаковом Петро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно