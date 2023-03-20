Кошелев Архип Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Архип Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: Борисова Анна Архиповна

Мать ребёнка: Кошелева Аксинья Васильевна

п. Давыдовка Воронежская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
п. Давыдовка Воронежская обл.
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