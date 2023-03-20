Кошелев Архип Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: Борисова Анна Архиповна
Мать ребёнка: Кошелева Аксинья Васильевна
п. Давыдовка Воронежская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
п. Давыдовка Воронежская обл.