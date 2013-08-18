Копылов Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Виктор Викторович

Копылов Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1974

Дочь: Рубанова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Копылова Татьяна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Копылова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Татьяна

Смерть
18.08.2013
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Сокур, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close