Копылов Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1974
Дочь: Рубанова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Копылова Татьяна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Копылова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Татьяна
Смерть
18.08.2013
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Сокур, Россия