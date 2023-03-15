Трофимов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Трофимов/сидоров Михаил
Мать: Сидорова Ульяна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трофимова Мария
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Трофимов Григорий
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Трофимов Михаил
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Трофимова Нина
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Трофимов Василий
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Татьяна
Смерть
Неизвестно