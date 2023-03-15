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Трофимов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Трофимов/сидоров Михаил

Мать: Сидорова Ульяна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трофимова Мария

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Трофимов Григорий

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1933

Сын: Трофимов Михаил

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Трофимова Нина

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1942

Сын: Трофимов Василий

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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