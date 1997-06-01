Стародумова (Крымцева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова (Крымцева) Ольга Александровна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

01.06.1997

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1957 г.р.

Мать

Вычислено 1966 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1997

Отец: Крымцев Александр Витальевич

Мать: Крымцева Тамара Фёдоровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1997 по 2015
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 2015
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
17.09.2022

Муж: скрыто настройками приватности

г. Калач-на-Дону Калачёвского р-на Волгоградской обл.
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