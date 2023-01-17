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Коробкина Варвара Прокопьевна

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Место рождения

Лапино, Одоевско-Спиринская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапино, Одоевско-Спиринская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
01.05.1894 ст.

Муж: Коробкин Семен Алексеевич

Одоевское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.

Дочь: Лебедева Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Коробкин Семен Алексеевич

Старково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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