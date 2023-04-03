Артамонов Михей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Артамонов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Князютенкова Ефросинья Михеевна
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Артамонов Тимофей Михеевич
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
22.03.1922
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
10.04.1925
Дочь: Ясинова Нина Михеевна
Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна
Купники, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1957