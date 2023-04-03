Артамонов Михей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Михей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Артамонов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Князютенкова Ефросинья Михеевна

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Артамонов Тимофей Михеевич

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
22.03.1922

Дочь: Мария Михеева

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
10.04.1925

Дочь: Ясинова Нина Михеевна

Мать ребёнка: Артамонова Татьяна Борисовна

Купники, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1957
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