Евдокия Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: Пераскева Макаровна
Отец ребёнка: Макар Алексеевич
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно