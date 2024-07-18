Евдокия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1827 и 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: Пераскева Макаровна

Отец ребёнка: Макар Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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