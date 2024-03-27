Латыпова Василя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латыпов Рафаэль Гильмутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латыпов Рафаэль Гильмутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ