Бондарева Яковлева Парасковия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1868 ст.
Муж: Бондарев Иван Власов
2-й брак
Рождение ребёнка
01.05.1881
Дочь: Бондарева Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Бондарев Иван Власов
Рождение ребёнка
21.07.1883
Отец ребёнка: Бондарев Иван Власов
Смерть
Неизвестно