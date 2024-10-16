Бондарева Яковлева Парасковия Ефимова Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева Яковлева Парасковия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1868 ст.

Муж: Бондарев Иван Власов

2-й брак
Рождение ребёнка
01.05.1881

Дочь: Бондарева Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Бондарев Иван Власов

Рождение ребёнка
21.07.1883

Сын: Бондарев Евсигней Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Власов

Смерть
Неизвестно

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