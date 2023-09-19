Некрашевич Ева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Ева Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрашевич Митрофан Викторович

Мать: Некрашевич Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Иван Иванови

Отец ребёнка: Невмержицкий Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмержицкий Иван

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