Некрашевич Ева Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрашевич Митрофан Викторович
Мать: Некрашевич Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Невмержицкий Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Невмержицкий Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Иван Иванови
Отец ребёнка: Невмержицкий Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невмержицкий Иван