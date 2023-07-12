Десятов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Десятов Кузьма Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Десятова Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Десятов Федор Евдокисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Десятов Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Десятов Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Десятов Сергей Евдокимович
Смерть
Неизвестно