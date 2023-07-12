Десятов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Десятов Кузьма Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десятова Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Федор Евдокисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Федор Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Сергей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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