Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Новосибирская область, Тогучинский район, село Соломатово

Дата рождения

01.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1958

Отец: Литвинов Александр Петрович

Мать: Кудрина Ульяна Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрганов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.1976

Дочь: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Юрганов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1980

Сын: Юрганов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Юрганов Григорий Алексеевич

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

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