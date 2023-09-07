Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНовосибирская область, Тогучинский район, село Соломатово
Дата рождения01.04.1958
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1976
Дочь: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Юрганов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1980
Сын: Юрганов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Юрганов Григорий Алексеевич
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область