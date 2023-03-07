Забелина (Жукова) Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Жукова) Акилина Семенова

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Место рождения

поч. Уромский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Уромский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Иван Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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