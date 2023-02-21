Зыкова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

25.01.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Зыков Василий

Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Волокитина Нина

Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
23.08.1930

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович

Смерть
25.01.1950
Причина смерти: миокардиодистрофия в стадии декомпенс., эмфизема легких
Похороны
Неизвестно
Кировская область
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