Зыкова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти25.01.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Зыков Василий
Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Волокитина Нина
Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1930
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зыков Михаил Петрович
Смерть
25.01.1950
Причина смерти: миокардиодистрофия в стадии декомпенс., эмфизема легких
Похороны
Неизвестно
Кировская область