Иванова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти07.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Соловьева Жанна Ильинична
Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1936
Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Соловьева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович
Рождение ребёнка
25.09.1940
Сын: Соловьев Юрий Ильич
Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович
Смерть
07.06.1994