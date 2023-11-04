Иванова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

07.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Соловьева Жанна Ильинична

Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Илья Тихонович

Рождение ребёнка
14.04.1936

Сын: Соловьев Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Соловьева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович

Рождение ребёнка
25.09.1940

Сын: Соловьев Юрий Ильич

Отец ребёнка: Соловьев Илья Тихонович

Смерть
07.06.1994

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