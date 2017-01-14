Głowacka, Bubrowiecka (Piórkowska) Marianna 14.01.1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacka, Bubrowiecka (Piórkowska) Marianna

Место рождения

Białebłoto, Poręba/Ostrołęka

Дата рождения

14.01.1781

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Białebłoto, Poręba/Ostrołęka
U-3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Białe Błoto, Poręba/Ostrołęka, Gubernia Płocka
Рождение ребёнка
05.05.1808

Сын: Głowacki Florian

Отец ребёнка: не указан

Poręba Kocęby / Białe Błoto dom 11
Смерть
1848
Poręba-Kocęby

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