Głowacka, Bubrowiecka (Piórkowska) Marianna
Место рожденияBiałebłoto, Poręba/Ostrołęka
Дата рождения14.01.1781
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Białebłoto, Poręba/Ostrołęka
U-3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Białe Błoto, Poręba/Ostrołęka, Gubernia Płocka
Рождение ребёнка
05.05.1808
Сын: Głowacki Florian
Отец ребёнка: не указан
Poręba Kocęby / Białe Błoto dom 11
Смерть
1848
Poręba-Kocęby