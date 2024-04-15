Дроздова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Маланья Ипатовна

Отец ребёнка: Дроздов Ипат Фомич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрона Ипатовна

Отец ребёнка: Дроздов Ипат Фомич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анисья Ипатовна

Отец ребёнка: Дроздов Ипат Фомич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Ипат Фомич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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