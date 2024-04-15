Дроздова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Маланья Ипатовна
Отец ребёнка: Дроздов Ипат Фомич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрона Ипатовна
Отец ребёнка: Дроздов Ипат Фомич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисья Ипатовна
Отец ребёнка: Дроздов Ипат Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов Ипат Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно