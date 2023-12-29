Скорняков Константин Дмитриевич
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1668
Дата смертиПосле 1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Скорняков Дмитрий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1689
Рождение ребёнка
1690
Сын: Скорняков Иван Константинович
Мать ребёнка: Скорнякова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Скорняков Степан Константинович
Мать ребёнка: Скорнякова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Скорнякова Марья Ивановна
Смерть
После 1725