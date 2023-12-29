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Скорняков Константин Дмитриевич

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1668

Дата смерти

После 1725

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Скорняков Дмитрий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1689

Жена: Скорнякова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1690

Сын: Скорняков Иван Константинович

Мать ребёнка: Скорнякова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Скорняков Степан Константинович

Мать ребёнка: Скорнякова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Скорнякова Марья Ивановна

Смерть
После 1725

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