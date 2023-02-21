Глазков (Глазкова?) Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков (Глазкова?) Прасковья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1917

Сын: Глазков Николай Иванович

Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Иван Петрович

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