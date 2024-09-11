Евдокия Никифорова 28.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Никифорова

Место рождения

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.05.1893

Муж: Агафонов Павел Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: (Агафонова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1897

Дочь: (Агафонова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Агафонов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1901

Сын: Агафонов Иван Павлович

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1903

Дочь: (Агафонова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1906

Дочь: (Агафонова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: (Агафонова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Сын: Агафонов Василий Павлович

Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич

Коростово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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