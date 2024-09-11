Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рождения28.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1893
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: (Агафонова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.03.1897
Дочь: (Агафонова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1899
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1901
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1903
Дочь: (Агафонова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1906
Дочь: (Агафонова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: (Агафонова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.02.1912
Сын: Агафонов Василий Павлович
Отец ребёнка: Агафонов Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно