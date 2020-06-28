(Слепцова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слепцова) Любовь

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.11.1938

Дата смерти

28.06.2020

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Дети

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1962 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938

Отец: Слепцов Петр Емельянович

Мать: Слепцова Анна

Россия
Россия
Рождение ребёнка
24.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Алексей

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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Рождение ребёнка
?.12.1962

Сын: Долматов Василий

Отец ребёнка: Долматов Алексей

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Россия, г. Кореновск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Алексей

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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Рождение ребёнка
02.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Алексей

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долматов Алексей

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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Смерть
28.06.2020
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