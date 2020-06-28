(Слепцова) Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.11.1938
Дата смерти28.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938
Отец: Слепцов Петр Емельянович
Мать: Слепцова Анна
Россия
Россия
Рождение ребёнка
24.07.1961
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Рождение ребёнка
?.12.1962
Сын: Долматов Василий
Отец ребёнка: Долматов Алексей
Россия, г. Кореновск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.02.1967
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Рождение ребёнка
02.02.1974
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Рождение ребёнка
22.08.1974
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Смерть
28.06.2020